Milan-Salisburgo, la probabile formazione dei rossoneri | UCL News

Quello che vedremo questa sera sarà probabilmente un Milan più equilibrato. Pioli, infatti, potrebbe schierare dal primo minuto Krunic nel ruolo di trequartista, attualmente in vantaggio su Brahim Diaz per una maglia da titolare. De Ketelaere, dunque, potrebbe essere una pedina importante a gara in corso così come Messias, in quanto sulla fascia destra dovrebbe agire nuovamente Rebic come nel match contro la Dinamo Zagabria. Largo a sinistra Leao, nonostante sia reduce da una brutta prestazione contro il Torino, mentre in avanti torna Giroud. A centrocampo verrà ricomposta la coppia formata da Bennacer e Tonali, mentre in difesa si vedranno Kjaer e Tomori al centro con Kalulu e Theo sulle fasce. Assente Maignan, difenderà i pali della porta rossonera Tatarusanu.