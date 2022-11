Milan, precedenti positivi contro il Salisburgo: i numeri | UCL News

Manca sempre meno a Milan-Salisburgo, partita valida per la 6^ giornata del gruppo E di Champions League. ai rossoneri basta anche un pareggio per conquistare gli Ottavi di Finale, che rappresentano il primo vero obiettivo stagionale. Consultando le statistiche si nota come il Diavolo, contro il Salisburgo e contro le squadre austriache in generale, possa contare su numeri incoraggianti.