Calciomercato Milan – Dalla Spagna: sfida con il Barcellona per Jorginho

Milan, Jorginho tra i rossoneri e il Barcellona

Uno dei reparti che in questo inizio di stagione è sembrato un po' corto è il centrocampo. Per questo Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero sondare il calciomercato in cerca di profili giusti. Uno di questi potrebbe essere l'italiano Jorginho. Il centrocampista è al momento al Chelsea, ma potrebbe cambiare aria se non a gennaio, magari in estate.