Milan, tocca a te: contro il Salisburgo serve una notte ‘da Milan’ | News

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sulla delicata partita di questa sera tra Milan e Salisburgo. Nonostante sia una partita del Girone E, questa ha il sapore di una gara da dentro o fuori. Sono passati otto anni dall'ultima volta in cui i rossoneri hanno disputato gli ottavi di finale della Champions League e questa sera la squadra di Stefano Pioli potrà ottenere il pass forte di avere a favore due risultati su tre. Con un pareggio o una vittoria il Milan si qualificherebbe, mentre gli austriaci dovranno obbligatoriamente vincere.

Il Salisburgo si è dimostrata una squadra assai insidiosa, anche se i risultati delle ultime settimane non testimoniano la pericolosità degli uomini di Jaissle: pareggio con Lask Linz, Dinamo Zagabria, Sturm Graz. Stefano Pioli, ieri in conferenza stampa, ha parlato così del match di stasera: "È la partita più importante. Superare il girone è il primo obiettivo della stagione. Siamo una squadra forte. Leao sarà nel pieno della sua condizione, l’ho visto bene, sorridente, concentrato. Se il Salisburgo si aspetta lo stesso Milan di Torino, resterà deluso". Di fianco a lui c'era Sandro Tonali, il quale ha rimarcato ancora di più l'attenzione: "L’unico errore da non fare è entrare in campo col pensiero di pareggiare".

Il Milan, però, potrà contare sul supporto dei suoi tifosi. Questa sera, infatti, sarà ancora una volta sold out e la sensazione è che, diversamente da come potesse accadere in passato, la squadra di Pioli spinga ancora più forte grazie al calore dei tifosi milanisti. Sarà emozionante anche per Jaissle, il quale ha parlato così di 'San Siro': "Anni fa ho fatto un tour dello stadio, me lo ricordo gigantesco. Non vedo l’ora di vederlo pieno". Sarà una partita che rievoca alcuni ricordi, come ad esempio la sfida contro l'Ajax nel 2013. Anche allora il Milan di Allegri aveva a disposizione due risultati utili su tre per il passaggio del turno e, nonostante l'espulsione di Montolivo al 22esimo minuto, i rossoneri riuscirono a centrare l'obiettivo tra mille difficoltà.

Pioli non vorrebbe ottenere la qualificazione soffrendo, dunque si affiderà ai migliori calciatori a disposizione. In porta Tatarusanu, in difesa verrà riproposto Kjaer al fianco di Tomori, con Kalulu e Theo Hernandez larghi sulle fasce. A centrocampo agiranno Bennacer e Tonali, mentre sulla trequarti dovrebbe esserci spazio sia per Rebic a destra che per Krunic nel ruolo di trequartista. A sinistra Leao, mentre in avanti tornerà dal primo minuto Giroud. Il Salisburgo, invece, partirà forte come sempre, affidandosi alle accelerate di Okafor, calciatore che ha già dato parecchi problemi nella gara d'andata. Ecco come e dove vedere Milan-Salisburgo in tv e in streaming.