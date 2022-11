Milan, nessun caso Leao: tutta la squadra è concentrata per stasera

Nonostante la brutta prestazione contro il Torino, Leao appare in splendida forma: tutto il Milan è concentrato per la sfida di stasera

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto su Rafael Leao, calciatore reduce da una brutta prestazione in campionato contro il Torino. Il portoghese, infatti, ha sciupato clamorosamente due occasioni nette da gol durante l'ultima partita in Serie A, due errori non da lui. Questi hanno influenzato il prosieguo della sua gara, tanto da non essere stato più mentalmente dentro il match e proprio per questo motivo sostituito all'intervallo da Stefano Pioli tra lo stupore generale di tutti.

Una scelta forte quella dell'allenatore del Milan, segno di come all'interno della squadra non esistano degli 'intoccabili'. In ogni caso, però, è un match già archiviato dalle parti di Milanello, in quanto Leao, così come tutto il resto della squadra, è totalmente concentrato alla sfida di stasera contro il Salisburgo. Inoltre il portoghese ieri appariva sereno come al solito e questa sera avrà la possibilità di riscattarsi dopo la deludente prova di Torino.

Spesso Leao, riporta il quotidiano torinese, è stato accusato di essere stato poco decisivo in Champions League. In realtà le cose non vanno proprio così. La settimana scorsa, contro la Dinamo Zagabria, ha segnato un gol e causato l'autogol del 4-0, così come nella gara d'andata si era procurato il calcio di rigore realizzato poi da Giroud. Inoltre Leao ha anche fornito un assist a Saelemaekers nel match contro il Salisburgo e nella sfida di Stamford Bridge contro il Chelsea era stato l'unico a creare qualcosa di insidioso. Come ad esempio l'assist per De Ketelaere, con quest'ultimo che ha sprecato una ghiotta occasione da rete. Non c'è nessun caso Leao: il giocatore sta bene e vorrà incidere stasera. Ecco come e dove vedere Milan-Salisburgo in tv e in streaming.