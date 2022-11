Brahim Diaz: “Vedere Milano tutta rossonera il 23 maggio è stato fantastico”

Brahim Diaz ha rilasciato un'intervista ad microfoni di 'Amazon Prime Video' in cui racconta la sua avventura in rossonero

Su Leao: "L'esultanza con Leao contro la Juventus non era preparata. E' stato bello vedere tutta la squadra festeggiare con me. Voglio vincere tanto e dare il massimo per questa squadra".