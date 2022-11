Condò: “Per il Milan sarà una prova di maturità contro il Salisburgo” | News

Paolo Condò, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero sulla partita di questa sera in Champions League contro il Salisburgo

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Paolo Condò ha parlato della delicata partita di questa sera tra Milan e Salisburgo. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Mi aspetto una battaglia. Il Salisburgo è una squadra giovane, forte e che segna sempre. Mi aspetto che sia molto prezioso il pareggio per il Milan. È una nuova prova di maturità per i rossoneri, devono dimostrare di gestire la tensione". Milan, parlano Pioli e Tonali. Dest recuperato per il Salisburgo.