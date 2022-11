Pioli: “Non possiamo pensare di iniziare la partita gestendo il risultato”

Intervistato da 'Amazon Prime Video', Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita di questa sera contro il Salisburgo: "Il Milan deve giocare bene, da squadra e con grande energia. Non può pensare di iniziare la partita gestendo il risultato perché questo non fa parte delle nostre corde. Siamo consapevoli dell’importanza della gara". Ecco come e dove vedere Milan-Salisburgo in tv e in streaming.