Tonali: “Vincere la Champions? Dipende da noi. Sul rinnovo di Bennacer…”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Amazon Prime Video': ecco cosa ha detto

Enrico Ianuario

Intervistato da 'Amazon Prime Video', Sandro Tonali ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita di questa sera contro il Salisburgo.

Sul perché si può arrivare agli ottavi: "Abbiamo una stagione in più dentro di noi, abbiamo più esperienza in Europa e siamo più maturi. Questo in Europa fa molto. Già quest’anno lo abbiamo percepito dentro il campo".

Su Bennacer: "Isma è un punto di riferimento per tutti perché ci dà tanti tempi di gioco e noi lo cerchiamo spesso. Sul rinnovo non lo so, ma spero che trovino l’accordo perché lui sta bene qui con noi e gli vogliamo bene".

Sul rinnovo di Pioli: "Gli abbiamo fatto i complimenti stamattina, è importante per noi sapere che lui c’è e che non è in discussione. Avere un punto di riferimento così in panchina è importante per ogni singolo giocatore. Per me lo è stato perché abbiamo fatto un percorso insieme in cui mi ha aiutato e lo ringrazio ancora per questo".

Tonali sulla Champions: "Ogni tanto mi capita di rivedere video di anni passati molto importanti per il Milan in Champions, e mi è capitato ieri di rivedere i video con Ancelotti in panchina. E ti dà quelle emozioni che stai vivendo".

Sul tornare a vincere la Champions: "Dipende tutto da noi. Bisogna solamente giocare ogni partita per vincerla e questo ci potrà portare a grandi obiettivi".