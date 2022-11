Costacurta: “Milan, Salisburgo è l’esame per diventare grandi” | News

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Alessandro Costacurta ha parlato del Milan. I rossoneri, infatti, questa sera saranno impegnati nella delicata sfida di Champions League contro il Salisburgo. Ecco cosa ha detto l'ex difensore: "È vero che ci sono due risultati su tre per il Milan e che giocano in casa, ma la tensione è tutta dalla parte dei rossoneri. Sono poco abituati a queste partite: è l’esame per diventare grandi". Milan, parlano Pioli e Tonali. Dest recuperato per il Salisburgo.