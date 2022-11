Milan, ecco da quanto il Diavolo non trova due vittorie di fila in Champions

Manca poco al fischio d'inizio di Milan-Salisburgo, partita valida per la 6^ giornata del gruppo E di Champions League. San Siro sarà sold out per dare la spinta giusta ai rossoneri per trovare gli Ottavi di Finale. In caso di successo, il Milan tornerebbe a sommare due successi di fila in Champions League per la prima volta dall'ottobre 2011. Più lontana nel tempo - la stagione 2007/08 - l'ultima occasione in cui i rossoneri furono capaci di cogliere almeno tre vittorie nelle sei giornate della fase a gironi. Dalla Spagna rilanciano: Milan su Jorginho! Le ultime news