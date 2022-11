Champions, quote Milan-Salisburgo: partita da Over

Milan-Salisburgo, l’analisi quote di OddsChecker: padroni di casa favoriti, alta la quota del 2. E la gara sarà da Over…

Enrico Ianuario

La missione è chiara. Gli ottavi di finale di Champions League sono lì, a un passo dal Milan che, nell’ultima giornata del Gruppo E, ha a disposizione due risultati su tre contro il Salisburgo. Il punto di vantaggio sugli austriaci permette agli uomini di Pioli di giocare per la vittoria o per il pareggio: soltanto con una sconfitta arriverebbe l’eliminazione e la conseguente retrocessione in Europa League, già acquisita, nel peggiore dei casi. Zero possibilità, infine, di qualificarsi come primi del raggruppamento, ma solo in qualità di seconda forza: il primato è ormai del Chelsea che, anche in caso di arrivo a pari punti col Milan, avrebbe la meglio in virtù degli scontri diretti a favore.

GLI ULTIMI RISULTATI – Il Milan ha totalizzato in Champions League sette punti, “frutto” di due vittorie, due sconfitte e un pareggio. L’ultimo match è stato quello del 25 ottobre contro la Dinamo Zagabria, concluso col poker rossonero (0-4 fuori casa). Prima ancora era giunto il doppio confronto col Chelsea: al 3-0 rifilato dagli inglesi a Stamford Bridge aveva fatto seguito lo 0-2, sempre in favore dei Blues, a San Siro. L’altro successo è arrivato sempre con la Dinamo Zagabria, mentre l’unico pareggio è proprio quello contro il Salisburgo (1-1, Saelemaekers risponde a Okafor). Il cammino degli austriaci in Champions, invece, è stato scandito da una sola vittoria (contro la Dinamo Zagabria nel match d’andata), una sconfitta (col Chelsea nell’ultimo turno della competizione) e ben tre pareggi. Andando infine a vedere la situazione nei rispettivi campionati, il Milan è rimasto a 26 punti (a -6 dal Napoli capolista) dopo esser uscito sconfitto dall’ultima sfida contro il Torino. Il Salisburgo, dall’altra parte, ha mantenuto il primato in classifica imponendosi di misura, nel weekend calcistico più recente, sull’Hartberg.

I PRECEDENTI – Il Milan è imbattuto nelle tre sfide europee contro il Salisburgo, tutte in Champions League. Dopo aver vinto, infatti, le prime due gare contro il club austriaco, l’ultimo confronto è terminato 1-1, lo scorso 6 settembre. Quella di mercoledì sera sarà la seconda trasferta del Salisburgo contro il Milan in Champions League. Nella precedente, i rossoneri vinsero per 3-0 nel settembre 1994, grazie al gol di Giovanni Stroppa e alla doppietta di Marco Simone. Allargando il discorso, il Milan ha registrato una sola sconfitta nelle 12 sfide contro squadre austriache in competizioni europee, rimanendo imbattuto nelle ultime otto. In più, i rossoneri non hanno mai perso gare casalinghe contro formazioni austriache, segnando 19 gol in cinque match (3.8 di media). L’ultima sfida della fase a gironi di Champions sarà importante, anche dal punto di vista individuale, per Olivier Giroud che, con la rete contro la Dinamo Zagabria, è diventato il giocatore più anziano a tagliare quota 20 gol in Champions (36 anni e 25 giorni). Il francese, in caso di rete anche col Salisburgo, segnerebbe in due match di fila nel torneo per la prima volta da dicembre 2020, quando indossava ancora la maglia del Chelsea. La sua marcatura, riporta OddsChecker, è una possibilità tutt’altro che remota: la quota è di 2.25 su Sisal e Snai, ma giunge rispettivamente a 5.25 e 5.00 se si ipotizza che la sua rete giunga per prima.

LE QUOTE - Secondo le rilevazioni di , Milan-Salisburgo è destinata a essere una sfida tutt’altro che equilibrata. La squadra di Pioli gode dei favori del pronostico: il suo successo ha una quota che va dall’1.50 di Sisal all’1.54 di Planetwin (1.53 su Snai). E la forbice tra il segno 1 e il 2 è ampia: la vittoria degli ospiti è in grado di pagare fino a 6.40 volte la posta su LeoVegas e 888Sport (la soglia rimane più bassa su Goldbet e Better, 6.30). Il pareggio, infine, raggiunge un massimo di 4.50 su Betfair e Goldbet, ma anche su LeoVegas, Better e Snai. A proposito di reti, il Milan ha segnato otto gol in questa Champions League, l’ultima volta che ne ha realizzati di più in una singola fase a gironi del torneo risale al 2011/12 (11). Questo dato, e i quattro gol rifilati alla Dinamo Zagabria nell’ultimo turno, fanno in modo che l’ago della bilancia si sposti sull’Over piuttosto che sull’Under. Il primo scenario vale 1.57 su Betfair, 1.63 su Planetwin, Snai, Better e LeoVegas. L’ipotesi contraria, e dunque quella che ipotizza l’arrivo di meno di tre gol nel corso dei 90’, raggiunge un massimo di 2.30 su Betfair (mentre la quota rimane più bassa su Sisal e Snai, rispettivamente a 2.10 e 2.15). Idee chiare dei bookie, infine, in merito al Goal/No Goal: lo scenario secondo cui una delle due squadre rimarrà a secco ha una soglia più alta: 2.00 su Better, 2.15 su Betfair. Il segno opposto vale 1.70 su Snai, 1.73 su LeoVegas, 1.75 su Goldbet.