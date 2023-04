Calciomercato Milan – Esterno d’attacco, il vero obiettivo di Maldini

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan interverrà sulla trequarti. Tra gli obiettivi, anche un forte esterno destro d'attacco. Il punto

Il Milan vivrà un calciomercato estivo molto dinamico. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, hanno, come obiettivo prioritario, quello di inserire due elementi titolari di qualità assoluta nella formazione iniziale di mister Stefano Pioli. Al contempo, però, devono anche innalzare il tasso tecnico della panchina.

Calciomercato Milan, l'obiettivo prioritario per il ruolo di ala destra — Una duplice missione possibile per il Milan, sebbene con un budget di calciomercato non infinito. Molto passerà, anche, dalle cessioni di molti calciatori ritenuti sacrificabili nel progetto rossonero. Un paio di possibili partenze in difesa (Matteo Gabbia e Fodé Ballo-Touré), poi un paio sulla trequarti (Junior Messias e Yacine Adli), infine un paio di attaccanti (Ante Rebić e Divock Origi).

A queste, vanno aggiunti i mancati riscatti di Sergiño Dest e Tiémoué Bakayoko, che torneranno rispettivamente a Barcellona e Chelsea per fine prestito. Insomma, Maldini e Massara sono attesi da una gran lavoro. In particolare, in entrata non dovranno sbagliare tre colpi: il centrocampista centrale, l'esterno destro d'attacco (che sono i due ruoli dove rinforzare lo 'starting eleven' rossonero) e il centravanti giovane che, dal 2024 in avanti, prenderà il posto di Olivier Giroud.

Per quanto concerne il ruolo di esterno, dalla Francia, nelle ultime settimane, è riemersa una voce di calciomercato sul Milan. Sembra, infatti, che i rossoneri siano tornati nuovamente ad interessarsi a Moussa Diaby, classe 1999, ala destra del Bayer Leverkusen in grado di giocare, però, anche sul versante opposto così come da seconda punta. Il Diavolo si era già interessato a lui nell'estate 2022.

Diaby devastante a Leverkusen. La concorrenza, però, è agguerrita — Diaby, cresciuto nelle giovanili del PSG, ha segnato, finora, 14 gol e fornito 10 assist in 41 partite stagionali con le 'Aspirine' tra Bundesliga, Champions League, Europa League e Coppa di Germania. Conosce, per altro, già l'Italia e la nostra Serie A poiché qualche anno fa, stagione 2018-2019, ha giocato per qualche mese in prestito nel Crotone. Ora è tutt'altro tipo di calciatore: è maturato, è cresciuto, esploso fino ad arrivare alla Nazionale francese.

E il Milan ci sta facendo concretamente un pensierino. Sembra sia lui, Diaby, l'obiettivo di calciomercato numero uno del Milan per la prossima sessione estiva in quel ruolo. Più di Nicolò Zaniolo o altri. Il problema, però, è rappresentato dal prezzo del cartellino del giocatore (in Francia si vocifera di una valutazione intorno ai 65 milioni di euro!) e dalla concorrenza. Il PSG, infatti, vorrebbe riportarlo a casa. Ma lo vuole anche mezza Premier League. Milan, amore già finito con un giocatore >>>