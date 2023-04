Calciomercato Milan – Schira: “Devis Vásquez andrà in via in estate”

Devis Vásquez, portiere arrivato al Milan nel calciomercato di gennaio, lascerà il Diavolo dopo soltanto pochi mesi. Ecco il motivo

L'unico acquisto del Milan nell'ultima sessione invernale di calciomercato è stato Devis Vásquez. Classe 1998, portiere colombiano arrivato per 500mila euro (equamente divisi tra il ragazzo e il suo ex club, i paraguaiani del Guaraní), messo a disposizione di mister Stefano Pioli nel momento in cui Mike Maignan era infortunato e, dunque, indisponibile.

Calciomercato Milan, Devis Vásquez già verso l'addio — Inizialmente si pensava che Devis Vásquez potesse addirittura insidiare la momentanea titolarità di Ciprian Tătărușanu tra i pali della porta rossonera nell'attesa del recupero di 'Magic Mike'. Invece, eccezion fatta per sei presenze in panchina in Serie A, più precisamente dal 14 gennaio al 18 febbraio ed una in finale di Supercoppa Italiana, Pioli non ha mai preso realmente in considerazione l'estremo difensore sudamericano.

Sette volte in panchina, poi l'oblio per il portiere colombiano — Quando, poi, Maignan è tornato a disposizione, con Tătărușanu scivolato nuovamente in panchina al fianco del terzo portiere Antonio Mirante, di Devis Vásquez si sono perse le tracce. È tornato a parlare del portiere colombiano e, più nello specifico, del suo futuro professionale, il collega Nicolò Schira, solitamente bene informato sui temi di calciomercato. Ha parlato di Devis Vásquez in un post pubblicato sul suo account ufficiale sul popolare social network 'Twitter'.

"Devis Vásquez è pronto a lasciare il Milan nella finestra estiva di trasferimenti", ha scritto Schira. Il quale, poi, in risposta a chi gli ha chiesto, dunque, il senso di questa operazione compiuta dai dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara a gennaio di quest'anno, il giornalista sportivo ha replicato così. "Se lo cedi all'estero, liberi uno slot per un extracomunitario". Svelando, di fatto, il motivo per cui il Diavolo ha messo sotto contratto un giocatore sconosciuto dai parametri non propriamente confacenti alla filosofia rossonera. Milan, il nuovo difensore arriva dalla Premier League >>>