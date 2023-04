Calciomercato Milan – Difesa, un colpo a sorpresa dalla Premier League

Domani pomeriggio il Milan di Stefano Pioli sarà di scena allo stadio 'Olimpico' di Roma per un vero e proprio spareggio Champions. La qualificazione dei rossoneri alla prossima edizione della 'coppa dalle grandi orecchie' passerà, infatti, inevitabilmente per le partite di campionato, prima ancora che per la doppia sfida europea contro l'Inter. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, che sono ogni giorno accanto alla squadra, intanto lavorano alacremente anche sul fronte mercato.