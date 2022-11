Milan-Salisburgo, Pioli: “Ecco perché gioca Krunic. Vogliamo passare”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Prime' prima di Milan-Salisburgo, partita della 6^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023

Renato Panno

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Prime Video' prima di Milan-Salisburgo, partita della 6^ ed ultima giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21:00 allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Ci sentiamo bene. Vogliamo passare il turno. Sarà una gara difficile, ma abbiamo le qualità per fare bene. E' una gara che pesa tanto, ma sono sicuro che in futuro ne giocheremo altre altrettanto importanti. Noi vogliamo vincere la partita, servirà una gara attenta. Abbiamo le carte in regola per fare bene".

Sulla crescita del Milan: "E' uno step importante, vorrebbe far vedere la crescita di questa squadra anche in Europa. Dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione possibile".

Su Krunic titolare: "Giochiamo con 3 centrocampisti e con 3 attaccanti. La squadra così è equilibrata, possiamo fare bene sia con la palla che senza palla". Ecco come e dove vedere Milan-Salisburgo in tv o in diretta streaming >>>