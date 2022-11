Milan-Salisburgo, una partita d’oro: i ricavi degli ottavi / News

La partita di Champions League di stasera sarà un passaggio fondamentale per la stagione del Milan. Non solo dal punto di vista tecnico e di obiettivi sul campo, ma anche parlando del lato economico. La gara con il Salisburgo e la possibile qualificazione agli ottavi di finale, porterebbero nelle casse rossonere molti ricavi. Non è assolutamente un dato da tralasciare, considerando anche la nuova guida societaria guidata da Gerry Cardinale e le ambizioni di crescita che ne conseguono.