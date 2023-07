Calciomercato Milan – Acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE NEWS

Sabato 1° luglio è iniziato ufficialmente il calciomercato estivo ed il Milan ne è gran protagonista! Il LIVE con tutte le news sui rossoneri

+++ CALCIOMERCATO MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++

Gianluca Scamacca (West Ham), Franck Kessié (Barcellona) e Charles De Ketelaere (Milan) tra i protagonisti del calciomercato. Il video

Christian Pulisic, nuovo acquisto del Milan, si è presentato ieri in conferenza stampa a Milanello. È apparso subito carico e determinato

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, può andare via in questo calciomercato. Piace all'Aston Villa, ma non solo in Premier League

Tijjani Reijnders, obiettivo di calciomercato del Milan, ancora bloccato ad Alkmaar dalle richieste dell'AZ: le ultime notizie sulla vicenda

In questo calciomercato estivo il Milan sta cercando un bomber. Sembra, però, che una soluzione sia da scartare immediatamente. Il punto

È iniziata ufficialmente, lo scorso sabato 1° luglio, la sessione estiva di calciomercato per il 2023. Il Milan è già grande protagonista, vista l'enorme mole di lavoro che c'è da fare, tanto in entrata quanto in uscita. Ecco quanto fatto finora dai rossoneri.

ACQUISTI: Marco Sportiello (p, svincolato); Andreas Jungdal (p, Altach - fine prestito); Mattia Caldara (d, Spezia - fine prestito); Ruben Loftus-Cheek (c, Chelsea - 20 milioni di euro); Christian Pulisic (a, Chelsea - 22 milioni di euro); Luka Romero (a, svincolato), Lorenzo Colombo (a, Lecce - fine prestito), Marko Lazetić (a, Altach - fine prestito), Marco Nasti (a, Cosenza - fine prestito).

CESSIONI: Ciprian Tătărușanu (p, svincolato); Sergiño Dest (d, Barcellona - fine prestito); Tiémoué Bakayoko (c, Chelsea - fine prestito); Marco Brescianini (c, Frosinone - ?); Sandro Tonali (c, Newcastle - 70 milioni di euro); Aster Vranckx (c, Wolfsburg - fine prestito); Brahim Díaz (a, Real Madrid - fine prestito); Daniel Maldini (a, Empoli - prestito); Zlatan Ibrahimović (a, ritirato).

TRATTATIVE: Iván Fresneda (d, Real Valladolid - 15 milioni di euro); Wilfried Singo (d, Torino - 15 milioni di euro); Nicolás Domínguez (c, Bologna - 15 milioni di euro); Morten Hjulmand (c, Lecce - 20 milioni di euro); Yunus Musah (c, Valencia - 25 milioni di euro); Tijjani Reijnders (c, AZ Alkmaar - 25 milioni di euro); Johan Bakayoko (a, PSV Eindhoven - 30 milioni di euro); Samuel Chukwueze (a, Villarreal - 35 milioni di euro); Gustav Isaksen (a, Midtjylland - 15 milioni di euro); Folarin Balogun (a, Arsenal - 40 milioni di euro); Álvaro Morata (a, Atlético Madrid - 25 milioni di euro); Mehdi Taremi (a, Porto - 20 milioni di euro).

Qui troverete tutte le news su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada in tempo reale!