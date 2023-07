La trattativa probabilmente più calda in casa Milan è quella che riguarda Tijjani Reijnders. Il centrocampista dell'AZ Alkmaar avrebbe già l'accordo con il Diavolo per un contratto fino al 2028, ma al momento il club olandese fa muro e starebbe continuando a rifiutare le molteplici offerte dei rossoneri. La richiesta per farlo partire sarebbe di 25 milioni di euro, mentre la società di via Aldo Rossi offrirebbe massimo 20 milioni, bonus compresi.