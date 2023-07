Milan, ecco il jolly Pulisic: “Voglio lo Scudetto e un gol all’Inter”

Pulisic per il Milan si è ridotto lo stipendio. Ha firmato con i rossoneri un contratto di quattro anni, con scadenza 30 giugno 2027, da 4 milioni di euro netti a stagione. Con opzione, però, per un'ulteriore stagione. Per il Diavolo ha detto di no ad altre offerte e già non vede l'ora di calarsi nella realtà cittadina del derby di Milano contro l'Inter. «Il derby di andata si giocherà due giorni prima del mio compleanno? Beh, battere l’Inter e magari segnare un gol sarebbe un gran bel regalo ...» —

Ma i suoi obiettivi sono molto più ambiziosi. «La Serie A è un campionato nuovo per me, un titolo che mi manca, ci proveremo - ha spiegato Pulisic -. In Champions League il Milan nell’ultima stagione è arrivato a un passo dalla finale. E io sono qui per aiutare la squadra a vincere trofei ...». Il fantasista statunitense ha aggiunto come si sia divertito molto a veder giocare il Milan e, soprattutto, Rafael Leao in Champions la passata stagione prima di parlare del suo possibile ruolo sul terreno di gioco.

"Posso fare bene a destra o dietro il centravanti. Ammiravo Ibra e Kaká" — «Penso di poter far bene a destra o dietro il centravanti. Mi piace anche partire da sinistra e accentrarmi, e in passato ho giocato da punta centrale. Con un po’ di tempo e di allenamenti capiremo dove posso dare il meglio. Rafa è incredibile - ha aggiunto Pulisic -, impressionante quando dribbla, sa sempre cosa fare davanti alla porta. Io in un certo senso mi sento simile a lui, voglio fare lo stesso dalla mia posizione. Con Leao e Giroud voglio contribuire a portare il Milan in alto».

Negli U.S.A. Pulisic è considerato il giocatore più popolare. E il Milan sembra essere il club perfetto per lui. «Il Milan negli U.S.A. è già considerato un grandissimo club, come nel resto del mondo. Fin da bambino vedevo tantissime maglie rossonere negli stadi». Chissà se la numero 11 che è stata di Zlatan Ibrahimovic continuerà a sedurre i tifosi, ora che quel numero è sulla schiena di Pulisic: «Vederlo giocare con quel numero è stato fantastico. Zlatan è uno dei giocatori che ho più ammirato al Milan, insieme a Ricardo Kaká». Milan, la rivelazione sul nuovo attaccante >>>