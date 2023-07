Calciomercato Milan – Danjuma in prestito non esclude Taremi

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Milan lavora sia per Danjuma che per Taremi

Il Milan sta lavorando molto in questa sessione di calciomercato alla ricerca dei giusti profili da inserire nella rosa di Stefano Pioli. La dirigenza rossonera, in questo momento, sta pensando a due reparti nello specifico: il centrocampo e l'attacco. Per quanto riguardo la fase offensiva, dopo Pulisic , potrebbero arrivare un esterno e una punta. Sono molti i nomi, ecco le novità.

Calciomercato Milan, contatti per Danjuma e Taremi

Come riportato dal noto esperto di calciomercatoGianluca Di Marzio, ci sarebbero novità per quanto riguarda Danjuma, attaccante olandese classe al Villarreal dal 2021. Quella per il trasferimento del ventiseienne è un'operazione che si potrebbe chiudere anche in prestito. Taremi e Danjuma, inoltre, non sarebbero alternativi se uno dei due arrivasse in prestito: in primo è un giocatore che giocherebbe più esterno nel Milan, mentre l'altro sarebbe una punta fissa. Ci sarebbe anche continui contatti con l'AZ per Raijnders. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Chi è Danjuma. Ruolo, dati e skills