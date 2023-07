Calciomercato Milan – Chi è Danjuma: ruolo, dati e skills (Video)

Carriera e statistiche

È proprio al N.E.C. che comincia a mostrare di che pasta è fatto. In due stagioni con il club olandese segna 12 reti in 44 presenze e attira in questo modo le attenzioni del Club Brugge, dove raggiunge la doppia cifra in una singola annata, con 15 reti in 33 apparizioni. Il grande salto avviene definitivamente quando riceve la chiamata dall'Inghilterra e in modo particolare dal Bournemouth, dove nonostante le difficoltà della pandemia riesce a mettere insieme 27 centri in due campionati. Acquisito nel 2021 dal Villarreal, dove gioca due stagioni, Arnaut Danjuma viene girato successivamente in prestito al Tottenham senza grande fortuna.