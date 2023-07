Milan, il rinnovo di Maignan è una priorità: a breve un incontro con l’agente

In casa Milan il rinnovo di Mike Maignan sarebbe una priorità e la dirigenza avrebbe a breve un incontro in programma con il suo agente

Uno dei giocatori più importanti della rosa a disposizione di Stefano Pioli è senza ombra di dubbio Mike Maignan. Il portiere transalpino è uno di quei giocatori che, nonostante la posizione in campo, è in grado di spostare gli equilibri e il Diavolo non vorrebbe lasciarlo partire. Non vorrebbe trovarsi di fronte ad un altro caso Tonali.