Calciomercato Milan – Ballo-Touré al Nizza? Ecco la richiesta

La dirigenza rossonera continua con il suo lavoro sul calciomercato, alla ricerca dei giusti profili da inserire nella rosa di Stefano Pioli. Non solo operazioni in entrata. Il Milan, in questo calciomercato, potrebbe pensare anche ad alcune cessioni. Sarebbero molti, infatti, i calciatori che non rientrerebbero nei piani della società e di Pioli. Ballo-Tourè potrebbe essere alla ricerca di una nuova squadra. Ecco le ultime.