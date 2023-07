Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “De Ketelaere vuole restare”

Un calciomercato rovente quello del Milan. I rossoneri hanno già messo a segno molti colpi e non hanno ancora finito. Serviranno altri innesti per garantire a Stefano Pioli una rosa in grado di poter fare bene su tutte le competizioni. Non solo acquisti, il Diavolo pensa anche alla cessioni. Negli ultimi giorni si sono fatti sempre più importanti i rumor di una possibile partenza di Charlese De Ketelaere, con Aston Villa e PSV come possibili interessati. Ma cosa ne pensa il belga?