Nelle ultime ore dalla Colombia è giunta una notizia che, se confermata, avrebbe dell'incredibile e che avvicina Luis Diaz al Milan. L'attaccante esterno, infatti, sarebbe in scadenza di contratto con il Liverpool, club che lo ha portato alla ribalta internazionale dopo alcune stagioni al Porto in cui già si era messo in mostra. Secondo quanto riferito da 'Antena 2', però, il ragazzo starebbe facendo molta fatica a trovare un accordo con i Reds per il rinnovo di contratto. Questo lo avrebbe spinto a guardarsi intorno, conscio di non poter spingere all'infinito con la società inglese per il prolungamento.