Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha fornito alcune novità in merito al possibile addio di Fikayo Tomori al Milan. Il centrale inglese, infatti, nelle ultime settimane ha trovato pochissimo spazio nelle gerarchie di Paulo Fonseca. La causa principale potrebbe essere quel episodio sul rigore contro la Fiorentina in cui ha preso il pallone, togliendolo dalla disponibilità di Christian Pulisic, per consegnarlo all'amico Tammy Abraham. E anche contro la Stella Rossa, mentre si stava riscaldando, ha preso un giallo da diffidato evitabilissimo che non è proprio piaciuto al tecnico lusitano.