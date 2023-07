Calciomercato Milan – Chi è Cherki: ruolo, dati e skills (Video)

Carriera e statistiche

Come detto in precedenza, dopo il passaggio nel 2010 al Lione Rayan Cherki non ha mai lasciato il club transalpino e, a partire dal 2019, si è diviso tra la seconda squadra, dove ha segnato 5 gol in 13 presenze, e la prima. Qui lo score è stato decisamente meno positivo, con un totale di 82 presenze in Ligue 1 negli ultimi 4 anni condite da appena 5 reti. A queste si aggiungono le 8 apparizioni tra Coppa di Francia e Coppa di Lega, impreziosite da 6 centri, e le due in Champions League. Pur non avendo ancora esordito nella Nazionale maggiore della Francia, ha finora militato nelle formazioni Under 16, Under 19 ed Under 21.