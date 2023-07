Calciomercato Milan – Danjuma, l’ultima idea per il ruolo di esterno

Arnaut Danjuma possibile obiettivo di calciomercato del Milan ? Per 'La Gazzetta dello Sport', l'esterno offensivo olandese di origini nigeriane, classe 1997 , rappresenterebbe un'opzione 'low cost' per il Diavolo (arriverebbe con la formula del prestito ) nel caso in cui i rossoneri non riuscissero ad arrivare ai principali obiettivi, Samuel Chukwueze ( Villarreal ) e Gustav Isaksen ( Midtjylland ) in quel settore di campo.

Calciomercato Milan, piace anche Danjuma per la fascia

Danjuma, sotto contratto proprio con il Villarreal fino al 30 giugno 2026, ha giocato l'ultima stagione prima con il 'Sottomarino Giallo', poi, da gennaio, in Inghilterra con il Tottenham, dov'era finito in prestito per sei mesi. In totale, ha collezionato 29 partite e segnato 8 reti. Per la 'rosea', su di lui c'è già il Feyenoord che sta trattando con gli spagnoli per averlo per la stagione 2023-2024. Da capire se il Diavolo affonderà il colpo o meno su di lui.