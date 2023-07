Il Milan proverà a cedere molti giocatori in questa sessione estiva di calciomercato. Tanti esuberi che non servono più a Stefano Pioli

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha sottolineato come il Diavolo stia cercando - in questa sessione estiva di trattative - di rifarsi il look. Non soltanto nella formazione titolare, ma anche nella rosa delle alternative. Spesso, infatti, la differenza tra i primi undici e i loro ricambi si è avvertita netta ed evidente.