Calciomercato Milan – Isaksen nuovo obiettivo: l’alternativa a Chukwueze

In questa sessione di calciomercato, il Milan è interessato all'esterno destro del Midtjylland Gustav Isaksen

Il Milan è alla continua ricerca di un esterno destro. Il primo obiettivo segnato sul taccuino dei rossoneri è sicuramente Samuel Chukwueze, calciatore nigeriano del Villarreal. La distanza però tra domanda e offerta per il classe '99 rimane ampia e la cifra di circa 30 milioni richiesta dal Submarino Amarillo è ritenuta dal Diavolo esageratamente alta. Per questo, come riporta infatti TMW, l'alternativa porta il nome di Gustav Isaksen, ala danese del Midtjylland. La cifra richiesta dal club è più accessibile, perché è compresa circa tra i 10 e i 15 milioni.