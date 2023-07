Mercato Milan – Dalla Spagna: “Manchester United su Theo Hernandez”

Dopo la cessione di Sandro Tonali per una cifra intorno agli 80 milioni di euro al Newcastle , il Milan avrebbe preferito non dover rinunciare ad altri big, come gli stessi vertici societari hanno riferito. Uno dei giocatori più forti della rosa a disposizione di Stefano Pioli , però, sarebbe finito nel mirino di un top club europeo.

Secondo quanto riferito da 'fichajes.net', infatti, il Manchester United avrebbe messo gli occhi sul terzino del Milan Theo Hernandez. Il francese sarebbe stato chiesto proprio dal tecnico dei Red Devils Erik ten Hag, per provare a fare il salto di qualità rispetto a Tyrell Malacia. Il club inglese sarebbe disposto a versare più di 60 milioni di euro per il transalpino, che, ricordiamo, ha il contratto in scadenza nel 2027.