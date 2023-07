Calciomercato Milan – Si allontana Hudson-Odoi, su di lui tre club inglesi

A seguito della discreta annata disputata in prestito al Bayern Leverkusen dove ha raccolto 14 presenze, si sono susseguite diverse offerte che hanno portato a dover scegliere anche tra Crystal Palace, Nottingham Forest e Fulham. Fortissima dunque la concorrenza dei club inglesi per il giocatore di proprietà del Chelsea, squadra con la quale è sceso in campo ben 74 volte e ha segnato 4 reti in 4 anni.