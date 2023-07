Calciomercato Milan – Caccia all’attaccante: tanti i nomi sul taccuino

Tra le alternative a Taremi figurano Chuckwueze e Reijnders. Il primo, attualmente in forza al Villarreal, ha un contratto in scadenza l'anno prossimo ma il sottomarino giallo ha più volte dichiarato di non accettare offerte inferiori ai 30 milioni di euro. Tale cifra è stata giudicata troppo alta per le tasche dei meneghini che però rimangono fortemente interessate al giocatore nigeriano. Per quello che riguarda invece l'olandese il Milan sembra vicina a chiudere l'accordo in quanto è forte l'interesse del giocatore di venire in Italia e che le parti sono sempre più vicine. Si tratterebbe di un'operazione che complessivamente costerebbe circa 25 milioni ai rossoneri che intanto strizzano l'occhio anche ad Isaksen del Midtjylland. Un giovane esterno destro classe 2001 che servirebbe ad allungare la rosa.

L'unico limite vincolante per la squadra di Pioli è il fatto di aver a disposizione solamente un ultimo slot per giocatori extracomunitari. Questo impedirebbe alla società di acquistare sia Taremi che Chuckwueze a meno che non ci si liberi di seconde linee come Messias, corteggiato da Bologna e Torino, o di Rade Krunic. Sarà quindi premura della società sciogliere il bandolo della matassa alla quale è legato tutto il mercato rossonero che, dopo aver visto quasi sfumare Morata e Scamacca, ora dovrà anche capire come gestire la situazione di Charles De Katelaere che ha delle pretendenti in Ligue 1 ed in Premier League.