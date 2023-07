Calciomercato Milan – Gravenberch: “Voglio giocare”. E il Bayern…

Il Milan continua il suo lavoro sul calciomercato . I rossoneri, dopo l'acquisto di Ruben Loftus-Cheek , dovranno andare alla ricerca di un altro paio di centrocampisti. Il primo nome sulla lista resta quello di Reijnders , ma non solo. Come aveva riportato Alfredo Pedullà, il Milan avrebbe sondato anche Ryan Gravenberch , cenrocampista che al Bayern non ha giocato molto. Ecco le ultime.

"Non voglio rivivere un anno così. Voglio solo giocare di più, preferibilmente al Bayern Monaco, altrimenti in un club dove gioco al 100%. Perché non voglio vivere di nuovo un anno come questo". Il club tedesco, nel mentre, avrebbe aperto ad un possibile prestito del giocatore. Il Milan era stato accostato in questo calciomercato al giovane talento. Con questa apertura, i rossoneri potrebbe ripensare di nuovo a questa trattativa.