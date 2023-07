Calciomercato Milan – Il Diavolo si inserisce nella corsa per Samardzic

Il Milan si sarebbe inserito nella corsa per Lazar Samardzic, centrocampista offensivo che milita nell'Udinese

Continua il lavoro della dirigenza del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo gli acquisti, già ufficializzati, di Marco Sportiello , Ruben Loftus-Cheek , Luka Romero e Christian Pulisic , i rossoneri sarebbero ancora attivi su altre piste, a cui se ne sarebbe aggiunta uno proprio nelle ultime ore.

Milan, quanta concorrenza per Lazar Samardzic

Secondo quanto riferito da 'Sport Mediaset', il Milan si sarebbe inserito nella corsa per il centrocampista Lazar Samardzic dell'Udinese. Sul giovane talento classe 2002 avrebbero messo gli occhi anche Napoli, Juventus e Lazio, il che potrebbe far lievitare, e non poco, la richiesta dei bianconeri. Se fino a questo momento costava 20 milioni di euro, ora i friulani potrebbero anche pretendere 30 milioni. LEGGI ANCHE:Idolo, speranze, ambizioni: Milan, Pulisic si confessa >>>