Calciomercato Milan – I rossoneri hanno cambiato rotta senza Maldini

Rivoluzione totale nel calciomercato del Milan che ha messo in vendita alcuni acquisti di Paolo Maldini per rinnovare la squadra rossonera

Probabilmente è vero che non esistono più le bandiere di una volta. Quegli uomini simbolo che, solamente attraverso la loro presenza, infondevano fiducia nell'ambiente a cui appartenevano e restituivano certezze sia alla società che ai tifosi. Le cose cambiano con il tempo e a volte queste possono essere sostituite, come nel caso di Maldini dalla dirigenza del Milan . Tale scissione ha scaturito un vero e proprio sisma mediatico sulla nuova dirigenza che, dopo aver detto addio a Ibrahimovic , ora ha ceduto anche Tonali alla cifra record di 80 milioni al Newcastle . Certo tale trattativa ha rimpinguato, e non di poco, le casse dei rossoneri. Questi finanziamenti hanno infatti permesso di rivoluzionare il mercato della squadra rispetto a quello proposto da Massara e da Maldini negli scorsi anni.

Calciomercato Milan, cancellare Maldini per un nuovo futuro

L'egregio lavoro svolto dalla precedente dirigenza è stato sostituito con strategie di mercato completamente diverse. L'idea precedente era quella di formare da zero una squadra giovane con un progetto a lungo termine. Ora, invece, sembra che si provi ad avvicinare giocatori già consolidati e dall'indubbia esperienza e capacità. Cercare nuovi talenti per rodarli e introdurli ai grandi palcoscenici era stata la scelta vincente che ha permesso al Milan di vincere lo scudetto e di arrivare in semifinale di Champions League l'anno successivo ma ora le cose sono cambiate. Infatti ora si cercano giocatori già consolidati e pronti per giocare ai massimi livelli come ad esempio Pulisic, arrivato nei giorni scorsi dal Chelsea.