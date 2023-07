Calciomercato Milan – Cambiaso e Pellegrini, le richieste della Juventus

Il Milan , in procinto di cedere Fodé Ballo-Touré al Nizza in questa sessione estiva di calciomercato , è sulle tracce di un nuovo vice di Theo Hernández nel ruolo di terzino sinistro. Il Diavolo vorrebbe un giocatore italiano in quel ruolo e, secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, le attenzioni dei rossoneri si sarebbero concentrate su due calciatori di proprietà della Juventus .

Calciomercato Milan: fari puntati su Cambiaso e Pellegrini

Il preferito è Andrea Cambiaso, classe 2000, rientrato in bianconero dal prestito al Bologna. La sua valutazione, però, è alta: si parla di 25 milioni di euro. L'altro è Luca Pellegrini, classe 1999, che ha trascorso la scorsa stagione in prestito prima all'Eintracht Francoforte, in Germania, poi, da gennaio in avanti, nella Lazio. I capitolini, tra l'altro, lo rivorrebbero anche in quest'annata 2023-2024.