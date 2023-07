Calciomercato Milan – Okafor torna di moda: sfida a Lazio e Juventus

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Milan sonda di nuovo la pista Noah Okafor

Il Milan dovrà lavorare ancora molto nella sessione di calciomercato. I rossoneri, quest'anno, hanno dimostrato come un doppio impegno, sia troppo pesante per la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Per questo la dirigenza rossonera, dovrà cercare dei possibili giocatori da aggiungere. Uno dei ruoli da rinforzare è quello dell'attaccante. Noah Okafor, punta del Salisburgo, potrebbe essere il profilo ideale. Ecco le ultime su un possibile ritorno di fiamma.