Calciomercato Milan – La strategia: fuori De Ketelaere, dentro Taremi

Mehdi Taremi, attaccante del Porto, è obiettivo di calciomercato del Milan per rinforzare l'attacco. Se dovesse partire il belga ...

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha spiegato come i rossoneri intendano piazzare al miglior offerente l'attaccante belga Charles De Ketelaere, classe 2001, che ha deluso nella sua prima stagione, per incamerare circa 30 milioni di euro.