Calciomercato Milan – Acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE NEWS

Sabato 1° luglio è iniziato ufficialmente il calciomercato estivo ed il Milan ne è gran protagonista! Il LIVE con tutte le news sui rossoneri

+++ CALCIOMERCATO MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++

Yunus Musah, obiettivo di calciomercato del Milan per il centrocampo, ad oggi è un po' più lontano dal Diavolo. Il Valencia chiede tanto

Samuel Chukwueze, obiettivo di calciomercato del Milan per la fascia destra, piace tanto al Diavolo ma è valutato troppo dagli spagnoli

Tijjani Reijnders è a un passo dal Milan in questo calciomercato estivo. Migliorata la proposta dei rossoneri all'AZ Alkmaar. C'è fiducia

In questa sessione di calciomercato il Milan sta cercando un centrocampista importante. La decisione di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada

È iniziata ufficialmente, lo scorso sabato 1° luglio, la sessione estiva di calciomercato per il 2023. Il Milan è già grande protagonista, vista l'enorme mole di lavoro che c'è da fare, tanto in entrata quanto in uscita. Ecco quanto fatto finora dai rossoneri.

ACQUISTI: Marco Sportiello (p, svincolato); Andreas Jungdal (p, Altach - fine prestito); Mattia Caldara (d, Spezia - fine prestito); Ruben Loftus-Cheek (c, Chelsea - 20 milioni di euro); Luka Romero (a, svincolato), Lorenzo Colombo (a, Lecce - fine prestito), Marko Lazetić (a, Altach - fine prestito), Marco Nasti (a, Cosenza - fine prestito).

CESSIONI: Ciprian Tătărușanu (p, svincolato); Sergiño Dest (d, Barcellona - fine prestito); Tiémoué Bakayoko (c, Chelsea - fine prestito); Marco Brescianini (c, Frosinone - ?); Sandro Tonali (c, Newcastle - 70 milioni di euro); Aster Vranckx (c, Wolfsburg - fine prestito); Brahim Díaz (a, Real Madrid - fine prestito); Daniel Maldini (a, Empoli - prestito); Zlatan Ibrahimović (a, ritirato).

TRATTATIVE: Tijjani Reijnders (c, AZ Alkmaar - 25 milioni di euro); Samuel Chukwueze (a, Villarreal - 35 milioni di euro), Christian Pulisic (a, Chelsea - 22 milioni di euro); Álvaro Morata (a, Atlético Madrid - 25 milioni di euro); Mehdi Taremi (a, Porto - 20 milioni di euro).

Qui troverete tutte le news su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada in tempo reale!