Calciomercato Milan – Morata piace a tutti: si inserisce l’Al-Ettifaq

Morata sembra non rientrare più nel progetto dell' Atletico Madrid e numerosi club si son fatti avanti e hanno mostrato un grande interesse verso lo spagnolo. Il classe '92 conosce molto bene la Serie A, difatti ha militato diversi anni alla Juventus.

Nello scacchiere dell'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri è stato un pezzo fondamentale e raramente il tecnico livornese se ne privava. L'ex Real Madrid è un calciatore in grado di sacrificarsi per la squadra ed è dotato di una grande intelligenza calcistica, inoltre possiede una buona velocità che lo rende a tutti gli effetti un attaccante moderno.