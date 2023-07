Calciomercato Milan – Attaccante, in rialzo le quotazioni di Balogun

In questa sessione di calciomercato il Milan sta cercando un centravanti e le quotazioni di Folarin Balogun, secondo 'Il Giornale' oggi in edicola sono in rialzo in questi ultimi giorni. Balogun, classe 2001, di nazionalità anglo-americana, è di proprietà dell'Arsenal ma ha disputato l'ultima stagione in Francia, nelle fila dello Stade de Reims.