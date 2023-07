Calciomercato Milan – Il prestigioso ‘piano B’: Isaksen e Taremi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan. Ha sottolineato come, dopo l'arrivo di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese, dal Chelsea, nel momento in cui il Diavolo cederà un suo calciatore extracomunitario all'estero potrà tesserarne - al massimo - soltanto un altro.