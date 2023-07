Calciomercato Milan – Incontro con l’agente di Pellegrini

Non solo operazioni in entrata. Il Milan, in questo calciomercato, potrebbe pensare anche ad alcune cessioni. Sarebbero molti, infatti, i calciatori che non rientrerebbero nei piani della società e di Pioli. Ballo-Tourè potrebbe essere alla ricerca di una nuova squadra col Bologna in prima fila. Per questo, i rossoneri, potrebbero già essere alla ricerca del nuovo 'vice-Theo', ecco le ultime.