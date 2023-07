Calciomercato Milan – Capitolo Taremi: il Porto abbassa le richieste

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Di Marzio, il Porto ha abbassato la richiesta per Taremi, possibile obiettivo del Milan

Continua il lavoro del Milan sul calciomercato alla ricerca della punta da poter affiancare ad Olivier Giroud. I rossoneri, in questo momento, potrebbero sondare molti profili. I nomi che si stanno facendo in questo periodo sono infatti tantissi. Si è parlato di Morata , passando a Scamacca , Emegha fino ad arrivare a Taremi . Ecco le ultime novità sull'attacco rossonero.

Calciomercato Milan, pressing per Taremi

Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercatoGianluca Di Marzio, il Milan continua la ricerca per la punta. Nella lista degli obiettivi ci sarebbe anche Taremi, attaccante iraniano del Porto. La squadra portoghese avrebbe abbassato la richiesta economica per il classe 1992 attorno ai 20 milioni di euro. Se dovesse arrivare il suo acquisto bloccherebbe Chukwueze, questo a causa degli slot da extracounitari con il primo già preso da Ruben Loftus-Cheek. LEGGI ANCHE: Milan, “Joyride the future together” di BMW. Tutte le dichiarazioni - PM