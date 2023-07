Calciomercato Milan – Chi è Emegha: ruolo, dati e skills (Video)

Carriera e statistiche

Per Emmanuel Emegha lo Sparta Rotterdam è stato solamente un punto di inizio, anche perché dopo una stagione nel massimo campionato olandese si trasferisce all'Anversa. Al termine di un'annata non particolarmente positiva con una sola presenza raccolta, nel 2022 è passato allo Sturm Graz, dove tuttora milita, e nel primo anno in Austria ha segnato 9 reti in 24 presenze, togliendosi lo sfizio di segnare una rete anche in Europa League. Quanto alle Nazionali, l'attaccante olandese ha deciso di rappresentare i Paesi Bassi, sebbene ancora non abbia mai esordito in Nazionale maggiore.