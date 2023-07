Come giocherebbe il Milan con Taremi? Le caratteristiche dell’iraniano

Da diverse settimane a questa parte ormai, in casa Milan si va a caccia di un profilo che possa dare garanzie in attacco. L'obiettivo del nuovo corso dirigenziale è di portare in rossonero quel centravanti in grado di segnare in maniera continuativa. E tanti sono stati i nomi accostati al Diavolo negli ultimi giorni, primo fra tutti Alvaro Morata. L'arrivo dello spagnolo, però, risulterebbe essere parecchio dispendioso a livello economico e, per questo motivo, starebbe tornando in auge con prepotenza l'idea Mehdi Taremi. Ma come potrebbe inserirsi l'iraniano nello scacchiere tattico del tecnico Stefano Pioli? Quali sono le sue principali caratteristiche?