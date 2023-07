Morata: stipendio e clausola frenano il Milan | PM News Calciomercato

Milan, indecisione in attacco — Come mai? Come vi stiamo raccontando da settimane, il Milan non ha ancora le idee chiare sul centravanti della prossima stagione. Ci sono tante candidature ma poche certezze. Profili diversi, con costi diversi, ma - evidentemente - nessuno ancora che convinca al 200% i rossoneri. Sono tante le variabili in gioco: il budget a disposizione, le caratteristiche del giocatore, gli ingaggi richiesti. Ci sono ragionamenti in corso, come abbiamo twittato una decina di giorni fa.

Morata piace ma non convince — Un contatto con Alvaro Morata c'è stato, ma non è andato oltre il sondaggio. A Pioli il giocatore piace per esperienza e capacità di gioco con i compagni. Sarebbe in grado di muoversi con e per la squadra, dettando i movimenti per la profondità e aprendo gli spazi per gli esterni, cui il Milan chiederà più gol. Non è però un bomber nato, statistiche alla mano. E questo rappresenta in questo momento un limite alla sua candidatura. Insormontabile? No. Ma abbastanza da spingere il Milan alla cautela.

Stipendio Morata: da 9 milioni a 5? — Allo spagnolo la destinazione piacerebbe e - ci dicono - sia molto ben disposto ad abbassarsi l'ingaggio, malgrado l'offerta monstre da 32 milioni arrivata dall'Arabia e rispedita al mittente. Lo stipendio all'Atletico Madrid è però altrettanto pesante: 6.5 milioni netti a stagione, più 2.5 M di bonus. Stiamo parlando di 9 M di euro. Abbassabili a 5 milioni, ci è stato detto, ma pur sempre tanti. Una cifra che - ad oggi - guadagna solo Leao, il Top Player della squadra.

Morata e la clausola dell'Atletico Madrid — Il Milan ad oggi non si è mai spinto nelle varie trattative (da Thuram in avanti) ad offrire oltre i 4/4,5 milioni. Ma c'è di più: la clausola inizialmente ventilata di 10 milioni non esiste. O meglio, non di quella entità. Sarebbe infatti da 20 milioni con l'Atletico disposto a scendere tra i 15 e i 18. L'affare quindi non avrebbe costi astronomici, ma non sarebbe nemmeno così low-cost, vista anche l'impossibilità di ricorrere agli sgravi fiscali del Decreto Crescita.

Si farà, non si farà? Questo non possiamo saperlo. Sicuramente non è affare fatto o imminente o vicino alla chiusura. No, questo no. O almeno, non ci risulta. Morata piace e più in là si tornerà probabilmente a parlare di lui, come di Icardi e Scamacca. Ma solo se il Milan nel frattempo non dovesse trovare un profilo top dai giusti costi che convinca al 100% Furlani, Moncada e Pioli. Ci sono ancora dei nomi che non sono ancora usciti con prepotenza, per esempio, ma ne parleremo prossimamente in un altro articolo.