Calciomercato Milan – Parla il talento: “Mi seguono anche i rossoneri”

Sono tre gli acquisti ufficiali di questo calciomercatoper il Milan. Luka Romero è un nuovo giocatore rossonero e si va ad unire a Sportiello e Loftus-Cheek. Il prossimo dovrebbe essere Pulisic che potrebbe unirsi ai rossoneri già a partire dal raduno di Milanello. Il lavoro della dirigenza, però, è tutt'altro che finito dato che la rosa ha ancora bisogno di molti innesti per poter essere competitiva su più competizioni nella stessa stagione. La squadra di Pioli dovrà lavorare molto in tutti i reparti, per cercare di milgiorare la rosa in vista di un anno parecchio impegnativo.